Finlandiya'nın NATO üyeliği teklifi TBMM Komisyonu'nda kabul edildi

Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Üyeliğin TBMM Genel Kurulu'nda da onaylanması gerekiyor.
Dışişleri Komisyonu, AKP İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında saat 15.00'te toplandı. Komisyonda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla sunulan NATO'ya Finlandiya'nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ele alındı.
Teklifle Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokol kabul edildi.
Ne olmuştu?
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nun Türkiye'ye yapması beklenen ziyaretten bir gün önce Finlandiya'nın başvurusuyla ilgili konuşan Erdoğan, NATO üyeliğine yeşil ışık yakmıştı. Görüşmenin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün, Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik” demişti.