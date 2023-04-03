Finlandiya NATO'nun kuruluş yıl dönümünde ittifaka katılacak

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden bugün yapılan açıklamada, Finlandiya'nın yarın resmi olarak NATO'nın bir üyesi olacağı açıklandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Finlandiya'nın yarın 31.üye olarak ittifaka katılacağını, bayrağının NATO karargahına çekileceğini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "Finlandiya Salı günü NATO'nun bir parçası olacak. Bu adım Finlandiya'yı daha güvenli yapacak. Buna bağlı olarak İsveç de daha güvenli hale gelecek" diye konuştu.

Batı emperyalizmin terör örgütü olan NATO'nun kuruluş yıldönümü olan 4 Nisan'da Finlandiya'nın NATO'ya katılacak olması dikkat çekti.