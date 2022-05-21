Finlandiya Meclis Başkanı: Masum insanları Türkiye'ye iade etmeyeceğiz

Finlandiya Parlamento Başkanı, Helsinki'nin Ankara'nın istekleri doğrultusunda yasalarını değiştiremeyeceğini ve "masum insanları iade edemeyeceğini" söyledi.

Eski Finlandiya başbakanı ve mevcut parlamento başkanı Matti Vanhanen Türkiye'yi ülkenin NATO üyelik hedefini onaylaması için ikna etmek adına herhangi bir iade ihtimaline karşı beyan verdi.

Vanhanen, "Hukukun üstünlüğümüzle ilgili konularda Türkiye, siyasi olarak [yasaları değiştirmeyi] kabul edemeyeceğimizi anlamalı. Masum insanlar, özellikle de gerekçesiz olarak hapsedilmeleri veya mahkum edilmeleri riski varsa, başka bir ülkeye iade edilmiyor.” dedi.