Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto'dan Erdoğan'la görüşme sonrası açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile telefonda görüştü. Görüşmede Finlandiya'nın NATO üyeliği ele alındı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ülkesinin NATO üyeliğini ele almak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve Türkiye'nin birbirinin güvenliğine bağlı kalacağını ve böylece ilişkilerimizin daha da güçleneceğini belirttim. Finlandiya, terörün tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınıyor. Yakın diyaloğumuz devam ediyor" dedi.

Erdoğan'ın ofisinden, görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada "NATO içinde bir müttefik açısından tehdit oluşturan terör örgütlerini görmezden gelen bir anlayışın dostluk ve ittifak ruhuyla bağdaşmayacağını" denilmişti. Cumhurbaşkanlığı'nın açıklasında Erdoğan'ın "Türkiye’nin milli güvenliğine ve halkına yönelik açık bir tehdide karşı verdiği meşru ve kararlı mücadeleye saygı gösterilmesini ve bu mücadeleye destek verilmesini beklemenin en doğal hakkı olduğunu ifade ettiği" söylenmişti.