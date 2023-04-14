Finlandiya ilk NATO tatbikatını tamamladı

Finlandiya, NATO üyesi olarak ilk tatbikatını düzenledi. Yaklaşık 10 gün önce resmi olarak NATO'ya katılan Finlandiya Donanması'ndan yapılan açıklamada, Almanya'nın FGS Mecklenburg-Vorpommern ve Portekiz'in NRP Bartolomeu Dias fırkateyninin, 16 Nisan'a kadar başkent Helsinki'de demirli kalacağı bildirildi.

Gemiler, Helsinki'ye yanaşmadan önce Finlandiya Kıyı Filosu tarafından Finlandiya Körfezi'nde üç Fin gemisiyle birlikte düzenlenen tatbikata katıldı.

Böylece Finlandiya, bir ittifak üyesi olarak ilk NATO tatbikatını tamamladı.

NATO’ya katılmak için sırada bekleyen İsveç de 24 Nisan’da, 1989’dan bu yana en büyük askeri tatbikatını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

İki ülke, NATO'ya üyelik başvurularını 18 Mayıs 2022'de yapmıştı. (AA)