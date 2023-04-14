İbrahim Kalın: ABD ziyaretinde 'siyasi destek' istemedim

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ziyareti sırasında ABD'li yöneticilere "Sizinle birlikte çalışmak istiyoruz" mesajının siyasi destek talebi olmadığını söyledi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, konuya ilişkin yazısının yayımlandığı gün, Kalın'ın kedisini aradığını belirterek, söz konusu yazı nedeniyle üzüldüğü ve kızdığını belirtti.

Zeyrek, Kalın ile görüşmesini "İktidar vaat makamı mı?" yazısında aktardı. Deniz Zeyrek'in yazısındaki ilgili kısım şöyle:

"10 Nisan 2023 günü, 'Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' başlıklı bir yazı yazmıştım. Yazının ana fikri, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ziyareti sırasında ABD yönetimine 'Sizinle birlikte çalışmak istiyoruz' mesajı verdiği, buna karşın eli boş döndüğü ve ABD'nin Türkiye karşıt eylemlerini sürdürdüğü idi. Yazıda ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'yla görüşen ABD elçisine 'Muhatabın benim' diye tepki göstermesinin de o ziyaret sonrasına denk geldiğine dikkat çekmiştim.



Yazının yayınlandığı gün Kalın aradı. Yazım nedeniyle üzüldüğünü ve kızdığını iletti.



Kendisinin cevap hakkına saygı duyduğumdan görüşlerini sizlere aktarmak istiyorum.



Kalın, ABD'ye verilen 'birlikte çalışma' mesajının siyasi destek talebi olmadığını, tersine iki müttefik ülke arasındaki iş birliğini kapsadığını vurguladı.

ABD'den siyasi destek istemediğinin altını çizen Kalın, ABD'deki muhataplarına (hem Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı hem Kongre'de görüştüğü yetkililere) ayrıca Türkiye'ye F-16 satışıyla Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin tavrı arasında bir ilişki kurulmasının doğru olmadığını anlattığını aktardı.



Kalın'a göre Türkiye görüşmelerde hiçbir konuda geri adım atmadığı için, 'Washington'dan eli boş dönme' yorumum da doğru değilmiş



Oysa ben 'eli boş dönmek' deyimiyle ABD'nin, söz konusu ziyaretten sonra da PKK'yı desteklemeye, F-16 satışını engellemeye ve Türkiye'nin Rusya'yla ticaretine karşı çıkmaya devam etmesini kastetmiştim.



Yorumu size bırakıyorum."