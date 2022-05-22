Finlandiya Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci ve Türkiye ile ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulunan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO'ya üyelik sürecinde ortaya çıkan sorunların çözülebileceği konusunda iyimser olduğunu ancak söz konusu sürecin biraz zaman alacağını söyledi.

Finlandiya'da bulunan PKK bağlantılarının daha yakından izleneceğine dair Türkiye'ye güvence verilebileceğini söyleyen Haavisto, "Türkiye'ye kesinlikle bu tür garantiler verilebilir. PKK, Avrupa'da terör listesinde yer alan bir örgüt. Finlandiya topraklarında herhangi bir terör faaliyetine zemin hazırlamamak için üzerimize düşeni yapmamız önemlidir" dedi.

Haavisto, Türkiye'nin Finlandiya'dan iadesini istediği kişiler hakkında ise ülkesindeki hukuk mevzuatına göre hareket edileceğini dile getirerek "Bu süreç hukuk mevzuatımıza göre uygulanıyor. Hukuk önünde siyasi kararlar, yargının işleyişini etkileyemez. Bu bizim için temel bir ilkedir" dedi.