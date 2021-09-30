Fındıkların içinde yüzen üreticiye soruşturma

Ordu’da bir fındık üreticisi, tüketiciye gitmek üzere kurutulmaya bırakılan fındıkların içine atlayıp yüzdü. Üretici hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi

Ordu’da bir fındık üreticisi, tüketiciye gitmek üzere kurutulmaya bırakılan fındıkların içine atlayıp yüzdü.

Üretici, o anları Tiktok'tan paylaşırken, Tarım ve Orman Bakanlığı, üretici hakkında soruşturma başlattı.

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