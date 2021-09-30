Ordu’da bir fındık üreticisi, tüketiciye gitmek üzere kurutulmaya bırakılan fındıkların içine atlayıp yüzdü.
Üretici, o anları Tiktok'tan paylaşırken, Tarım ve Orman Bakanlığı, üretici hakkında soruşturma başlattı.
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Fındıkların içinde yüzen üreticiye soruşturma
Ordu’da bir fındık üreticisi, tüketiciye gitmek üzere kurutulmaya bırakılan fındıkların içine atlayıp yüzdü. Üretici hakkında soruşturma başlatıldı.
Haber Merkezi
Ordu’da bir fındık üreticisi, tüketiciye gitmek üzere kurutulmaya bırakılan fındıkların içine atlayıp yüzdü.
Üretici, o anları Tiktok'tan paylaşırken, Tarım ve Orman Bakanlığı, üretici hakkında soruşturma başlattı.