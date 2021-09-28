'Süt banyosu' davasında tanığın ifadesi ortaya çıktı

Konya'da süt toplama merkezinde, kazanda süt banyosu yaptığı iddia edilen Emre Sayar ile o anları cep telefonuyla kaydedip görüntüleri paylaşan Uğur Turgut'un yargılandığı davanın 3. celsesinde ifade veren tanıklardan birinin ifadesi ortaya çıktı.

AA'da yer alan habere göre, 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 3. celsesine sanıklardan Uğur Turgut katıldı. Duruşmada iş yeri çalışanı Mustafa Coşkun tanık olarak dinlendi. Kazanın içinde dezenfektan maddelerinin bulunduğunu belirten Coşkun, '"Ben olaydan bir hafta önce işe başladım. Aynı yerde çalışıyordum. Uğur müdürlük yapıyordu. Olayla ilgili hiçbir şey görmedim. Temizlik işleri vardı, yapıp gittim. Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece imha edilecek süt artığını alırken gördüm. Kazanın içerisinde yerleri temizlemek için kullanılan dezenfektan maddeleri bulunuyor, iş bittikten sonra dökülür"' dedi.

Mahkemeye heyeti, Cumhuriyet Savcılığının mütalaasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

Tutuksuz yargılanan 2 işçi hakkında hazırlanan iddianamede işçiler için 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.