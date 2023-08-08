Fındık işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 13 işçi yaralı

Samsun'da saat 11.00 sıralarında Gökçeli mevkisi Çarşamba-Ayvacık kara yolunda meydana gelen kazada fındık işçilerini taşıyan minibüsün sürücüsü Oktay Zengin, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan minibüs, şarampole devrildi.

DHA'nın haberine göre kazada, minibüsteki 13 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.