Financial Times: Erdoğan dalkavuklarla çevrili ve ekonomik sıkıntılardan kopuk

İngiltere merkezli Financial Times gazetesinde, yaklaşan 14 Mayıs seçimlerine ilişkin yayın kurulu imzalı bir başyazı yayımlandı.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre yazıda; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kariyerinin en zorlu sınavıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. Yazıda, "Kritik soru, yönetiminin ciddi şekilde tehdit altında olduğunu hissettiğinde diktatörün nasıl tepki vereceğidir" ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan'ın seçim kampanyasını desteklemek için devlet kaynaklarını güle oynaya kullandığını yazan yayın kurulu, Türkiye'deki seçimlerin özgür ve adil olmadığını ifade etti.

İktidarın devlet kurumlarının içini boşalttığı değerlendirmesine yer verilen yazıda, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna değinildi ve muhalefet liderlerinin yargılandığı belirtildi.

Ekonomi politikalarının Erdoğan'ın mirasını lekelediğini yazan yayın kurulu, "(Erdoğan) Dalkavuklarla çevrili ve ekonomik sıkıntılardan kopuk, giderek daha izole bir figür çizdi" diye yazdı.