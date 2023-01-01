Financial Times muhabirinden '2023'te Erdoğan gidecek mi?' tahmini

İngiliz Financial Times gazetesi, farklı alanlarda çalışan editör, muhabir ve yazarlarına geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 20 farklı soru yönelterek 2023'e yönelik tahminlerini sordu.

Gazetenin "Türkiye'nin Haziran seçimlerinde Erdoğan dönemi sona erecek mi?" sorusunu FT Türkiye muhabiri Laura Pitel yanıtladı. Pitel bu konudaki tahminini soruya "Hayır" yanıtı vererek açıkladı.

İmamoğlu kartı

Pitel şunları kaydettti: "Hayır. Recep Tayyip Erdoğan azalan popülaritesine karşın iktidarda kalmak için adil ya da hileli bir yöntemler yağmuruna başvuracak. İktidarını üçüncü on yıla genişletmesi, Türkiye'nin zaten sorunlu olan ekonomisinde ağır sonuçlara yol açacak, yaşam standartlarındaki düşüşü kötüleştirecek ve kişisel özgürlüklere daha fazla sınırlama getirecek. Öngörülemeyen durumsa (wild card), Erdoğan'ın en olası rakibi İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bu ay verilen hapis cezası ve siyasi yasağın durdurulamaz bir tepki yaratıp yaratmayacağı ve muhalefeti büyütüp büyütmeyeceği."