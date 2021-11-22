'Filyasyon uygulaması hâlâ diş hekimleri üzerinden yürütülüyor'

Ankara Dişhekimleri Odası, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü ve Ağız Diş Sağlığı Haftası nedeniyle bir açıklama yayımladı.

Ağız ve diş hastalıklarının dünyanın hemen tüm bölgelerinde en sık görülen sağlık sorunları arasında yer aldığı, diabet, kalp-damar hastalıkları, büyüme-gelişim geriliği, erken doğum gibi birçok sağlık sorununun gelişmesinde rol oynadığı hatılatılan açıklamada koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine dikkat çekildi.

"Covid-19 salgınının doğru ve şeffaf yönetilmemesiyle sıkışan sağlık sistemi sonucu bugün, 74 binden fazla yurttaşımızı, yüzlerce sağlık çalışanını kaybettik ve mevcut sağlık krizi her gün derinleşiyor" denilen oda açıklamasında 2020 yılının Mart ayından beri filyasyon uygulamasının dişhekimleri üzerinden yürütüldüğü hatırlatıldı.

'Dişhekimlerinin büyük kısmı hâlâ filyasyonda görevli'

Açıklamada "Kamuda çalışan dişhekimlerinin büyük kısmının hâlâ filyasyon uygulamasında görevlendirilmesi nedeniyle kamu Hastanelerinde, Ağız Diş Sağlığı Hastanelerinde ve Merkezlerde kalan meslektaşlarımız, Sağlık Bakanlığının belirlediği sınırlar içerisinde ağız diş sağlığı hizmetini vermeye çalışıyor. Diş tedavilerinin neredeyse tamamının girişimsel olmasından ötürü yüksek enfeksiyon riski taşıması ve çalışma ortamlarının hâlâ pandemi koşullarına uygun şekilde düzenlenmemesi nedeniyle tedavilerin büyük kısmı gerektiği gibi yapılamıyor. Bu durum, kamu ağız diş sağlığı hastaneleri ve merkezlerinden yeterli sağlık hizmeti alamayan vatandaşların da tepkisine, sistemdeki aksamalardan kaynaklanan öfkenin hekimlere yansımasına neden oluyor" denildi.

'Yurttaşların sağlık hizmetine erişemiyor'

Açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Dişhekimleri, enfeksiyon kontrolü hususunda üst düzey eğitim almış meslek grubu olup gerekli bilgi ve deneyime sahiptir. Salgın sürecinin başında bulaş risklerine ilişkin önlemleri aldık, yeni çalışma protokollerini hazırladık. Özel kliniklerde çalışan meslektaşlarımız bu önlemleri süratle hayata geçirdi. Ekonomik zorluklar yaşayan dişhekimleri şimdiye kadar herhangi bir devlet desteği almadığı gibi açıklanan ekonomik destek paketlerinde de yer almadı.

Ülkemizde salgın, hâlâ epidemiyolojik verilerin raporlanması ve kamuoyuyla paylaşımında katılımcı ve şeffaf anlayıştan uzak şekilde, salgını sahada karşılayanları ve sağlık meslek örgütlerini sürece dahil etmeden yönetilmeye çalışılıyor.

Meslek tanımları dışında filyasyon uygulamasında görevlendirilen dişhekimlerinin yaşadığı sorunlar, ağız diş sağlığı merkezleri ve hastanelerinde hizmet vermeye devam eden dişhekimlerinin zorlu çalışma koşulları ve buna bağlı olarak yurttaşların sağlık hizmetine erişememesi, serbest çalışan dişhekimlerinin artan ekonomik sıkıntıları ve bitmek bilmeyen sağlıkta şiddet bizleri hızla tükenmişliğe sürüklerken genç meslektaşlarımızın gelecek kaygısı da büyümektedir.

'Akademik kadrosu ve teknik donanımı yetersiz diş hekimliği fakülteleri arttı'

2002 yılında 19 olan dişhekimliği fakülte sayısı bugün 103’e ulaşmıştır. 2005 yılında 960 olan kontenjan 2021’de ise 88 fakültede 8356’ya ulaşmıştır. Siyasi rant için, plansızca açılan, akademik kadrosu ve teknik donanımı yetersiz diş hekimliği fakülteleri ve eğitim kalitesindeki düşüşle birlikte hekim sayısının kontrolsüz artması hem toplumdaki sağlık mesleği algısında değer kaybı yaratarak mesleğin itibarını sarsmakta, hem de toplum sağlığını riske atmaktadır.

Genç işsizlik oranı yüzde 30’u geçmiş, ülke kaynakları verimsiz kullanılırken, mevcut işsiz ordusuna hekimler de eklenmektedir. Mezun olup devlet kurumlarına atanmayan, klinik açacak maddi gücü de olmayan genç meslektaşlarımız çalışmak zorunda oldukları için ya asgari ücretle özel kliniklerde çalışmakta ya da hekim dışı sermayenin tuzağına düşmekte, yaratılan hekim enflasyonu emeğimizi değersizleştirmektedir.