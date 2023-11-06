Filistinli direnişçi Ahid Tamimi Batı Şeria'da gözaltına alındı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, 16 yaşındayken İsrail askerine meydan okumasıyla bilinen Ahid Tamimi'yi gözaltına aldı.

Ahid Tamimi'nin annesi Neriman Tamimi, Ramallah'ın Nebi Salih beldesindeki evlerine baskın yapan İsrail güçlerinin kızını götürdüklerini söyledi.

Neriman Tamimi, baskın sırasında evlerine zarar verdiklerini ve kullandıkları cep telefonlarına da el koyduklarını dile getirdi.

Ahid Tamimi'nin babası da birkaç gün önce gözaltına alındı.

"Filistinli cesur kız" olarak tanınan Ahid Tamimi, İsrail askerine tokat attığı için 2017'de tutuklanmış ve 8 ay hapis yatmıştı.

Tamimi, hayatında üç kez İsrail kurşunuyla yaralandı ve Hanzala Cesaret Ödülü aldı. Dünya onu 11 yaşında bir çocukken İsrail askerine meydan okuduğu görüntülerle tanıyor.