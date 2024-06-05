Filistin'i tanıyan son Avrupa ülkesi Slovenya oldu

Slovenya, parlamentonun büyük çoğunlukla onay vermesinin ardından Filistin devletini tanıdı.

Slovenya hükümeti geçtiğimiz hafta Filistin devletini tanıma önerisini onaylayarak kararın yürürlüğe girmesi için parlamentoya gönderdi.

Öneri 90 sandalyeli parlamentoda sıfıra karşı 52 oyla kabul edildi. Kalan 38 parlamento üyesi oylamaya katılmadı.

Başbakan Robert Golob, dünkü oylamadan önce milletvekillerine, "Bu yılın Şubat ayında müttefiklerimizle Filistin'in tanınması hakkında konuşmaya başladık. O zamanlar bir değerlendirme yaptık ve Avrupa olarak harekete geçme görevimiz olduğu konusunda uyardık" diye konuştu.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, X hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Filistin halkı, Slovenya'nın bugünkü nihai kararı bir umut ve barış mesajıdır. Sadece iki devletli bir çözümün #OrtaDoğu'da kalıcı bir barışa yol açabileceğine inanıyoruz. Slovenya, her iki ulusun, Filistinlilerin ve İsraillilerin güvenliği için yorulmadan çalışmaya devam edecektir" dedi.

Geçtiğimiz hafta üç Avrupa ülkesi Filistin'i tanımıştı

Geçtiğimiz hafta, üç Avrupa ülkesi İspanya, Norveç ve İrlanda da aynı gün içerisinde Filistin devletini tanımıştı.

27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği'nin (AB) sadece yedi üyesi bundan önce Filistin devletini resmen tanıyordu. Bunlardan beşi, AB'ye katılmadan önce Filistin'i tanımıştı. İsveç'in tanımasıysa 2014'te gerçekleşti.

Bugün 140'tan fazla ülke Filistin devletini tanıyor. Bu sayı, Birleşmiş Milletler'in üçte ikisinden fazlasına denk geliyor.

Sağcı muhalefet partisi karşı çıkıyordu

Golob liderliğindeki iktidar koalisyonu, Slovenya meclisinde rahat bir çoğunluğa sahip.

Öte yandan, Slovenya'nın ana muhalefet partisi Slovenya Demokratik Partisi tanınmaya karşı çıkıyordu. Sağcı parti, oylamayı geciktirecek bir referandum talep etmişti. Dün teklifi geri çeken parti, parlamento tarafından reddedilen başka bir teklif daha sunmuştu.

Slovenya hükümeti, tanıma sürecini ilk olarak Mayıs ayı başında başlatmış, ancak Gazze'deki devam eden İsrail-Hamas savaşındaki durum düzelene kadar bekleyeceğini bildirmişti. Golob, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a yaptığı ve 1 milyondan fazla Filistinlinin kaçmasına neden olan son saldırılara tepki olarak Filistin'i tanıma sürecinin hızlandığını açıkladı.