İsrail yönetimi gergin: İspanya, İrlanda ve Norveç bugün Filistin'i resmen tanıyacak

İspanya, İrlanda ve Norveç, Gazze'deki katliamlarını yedi aydır devam ettiren İsrail'in tepkilerine rağmen Filistin devletini bugün resmen tanıyacak.

Üç ülke, bu kararla, İsrail'in Gazze'de Hamas'la savaşında ateşkes sağlama çabalarını hızlandırmayı amaçladıklarını söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, kararın resmi olarak onaylanacağı kabine toplantısı öncesinde televizyonda yayınlanan konuşmasında, "Bu, tek hedefi olan tarihi bir karardır: İsrailliler ve Filistinlilerin barışa ulaşması" dedi.

İspanya'nın, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Ulusal Yönetimi altında, Gazze ve Batı Şeria'yı da içeren birleşik bir Filistin devletini tanıyacağını kaydeden Sanchez, Madrid'in her iki tarafça da kabul edilmediği sürece 1967 öncesi sınırlardaki herhangi bir değişikliği tanımayacağını belirtti.

Sanchez, "Barışçıl bir geleceğe ulaşmak için herkesin tek çözüm olarak kabul ettiği şeye doğru ilerlemenin tek yolu budur; İsrail devletiyle barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayan bir Filistin devleti" diye konuştu.

İrlanda Dışişleri Bakanlığı da, geçtiğimiz hafta Batı Şeria'daki Ramallah'taki temsilcilik ofisini büyükelçiliğe yükselterek bir büyükelçi atayacağını, İrlanda'daki Filistin misyonunun statüsünü de büyükelçiliğe yükselteceğini duyurmuştu.

Üç ülke, kararlarının diğer Avrupa Birliği ülkelerini de aynı doğrultuda hareket etmeye teşvik edeceğini umduklarını belirtiyor.

Üç ülkenin dışişleri bakanları Filistin'i tanıma gündemine ilişkin dün Brüksel'de bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Bakanlar, toplantının ardından elleri birleştirerek poz verdi. (Reuters)

Diğer AB ülkelerinin tavrı ne?

27 ülkenin yer aldığı Avrupa Birliği'nin (AB) üyelerinden İsveç, Kıbrıs, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovakya, Romanya ve Bulgaristan halihazırda Filistin devletini tanıyor. Malta ve Slovenya da Filistin'i tanıma kararını alabileceklerini kaydetmişti.

İngiltere ve Avustralya; Filistin devletini tanınmayı düşündüklerini söylerken Fransa bunun "şimdi zamanı olmadığını" iddia ediyor. Almanya da İsrail'in en sadık müttefiki ABD ile birlikte "tek taraflı" yaklaşımı reddederek iki devletli çözümün ancak diyalog yoluyla sağlanabileceğinin öne sürüyor.

İsrail'den üç ülkeye diplomatik saldırı

İsrail, üç ülkenin tanıma hamlesine, büyükelçilerini Madrid, Oslo ve Dublin'den çekerek ve üç ülkenin büyükelçilerini İsraillilerin Hamas tarafından rehin alındığı videoları izlemeye çağırarak yanıt verdi.

Ayrıca İspanya'nın Batı Şeria'daki Filistinlilere konsolosluk hizmeti vermesini engelleyen İsrail, Madrid'i Hamas'a yardım etmekle suçladı. Buna yanıt olarak İspanya, Gazze'deki savaşı "gerçek bir soykırım" olarak nitelendirerek eleştirilerini artırdı.

İspanya yönetimi, dün yaptığı açıklamada da, diğer AB üyelerinden Uluslararası Adalet Divanı'nın geçen hafta İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik askeri saldırısını durdurması yönündeki kararına resmi olarak destek vermelerini isteyeceğini söyledi.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, Gazze'de 7 Ekim'de başlayan savaşta şu ana kadar 36 binden fazla Filistinli öldürüldü.