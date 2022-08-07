Filistin ve İsrail'in ateşkes için anlaştığı öne sürüldü

İsrail’in Gazze’ye yönelik üç gündür devam eden saldırılarının ardından İsrail ve Filistin'in, Mısır’ın arabuluculuğunda ateşkes için anlaştığı öne sürüldü.

Mısırlı bir güvenlik kaynağı, İsrail'in ateşkes teklifini kabul ettiğini ifade ederken, Filistinli yetkili ise söz konusu ateşkesin yerel saatle saat 20.00'de yürürlüğe gireceğini aktardı.

İsrailli bir kaynak ise, ateşkes görüşmelerin hâlâ "ilerlemeye" devam ettiğini belirterek, "Ateşkes olacağı kesin değil" ifadelerini kullandı. Ateşkes konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. (İHA)