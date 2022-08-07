İsrail Başbakanı'ndan Gazze açıklaması

İsrail Başbakanı Yair Lapid ve İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hakkında açıklama yaptı. Lapid, "Operasyon gerektiği sürece devam edecek" dedi.

İslami Cihad hareketi liderlerinden Halid Mansur'un öldürülmesini "olağanüstü başarı" olarak nitelendiren Lapid, "Hedef olmayanlara karşı zararı en aza indirmek için sorumlu şekilde hareket ediyoruz" iddiasında bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise, şu ana kadar aralarında altısı çocuk olmak üzere 32 kişinin hayatını kaybettiği ve 253 kişinin yaralandığı saldırılara ilişkin, "İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail Güvenlik Ajansı (Shin Bet) ve güvenlik güçleri, barışı yeniden sağlayıp, çocuklara yönelik tehdidi ortadan kaldırana kadar İslami Cihat Örgütüne karşı savaşmayı sürdürecek" açıklamasında bulundu.