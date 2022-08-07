İsrail'in saldırdığı Gazze'de ölü sayısı 32'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle yaşanan kayıplara ilişkin bilgi verildi.

Sputnik'in aktardığına göre, bakanlık açıklamasında, 5 Ağustos'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 6'sı çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 32 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralı sayısının 253'e yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra basına yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinin tehdit altında olduğuna, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı çekildiğine dikkati çekerek, İsrail'in kasıtlı bir şekilde sivilleri hedef aldığını vurguladı. Kudra, İsrail'in bölgeye yönelik uzun yıllardır süren ablukası nedeniyle de sağlık sisteminin büyük zarar gördüğünü, son saldırılarla birlikte durumun daha da kötüleştiğini aktardı.

Diğer yandan, İsrail ordusu, İslami Cihad hareketi liderlerinden Halid Mansur'un hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı. Harekete bağlı Kudüs Tugayları, bir açıklama yaparak, İsrail'in bu iddiasını doğruladı. Mansur'la birlikte iki İslami Cihad hareketi mensubunun saldırıda öldürüldüğü kaydedildi.