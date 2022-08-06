İran: İsrail saldırgan yüzünü tüm dünyaya gösterdi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları şiddetle kınadığını açıkladı.

Filistinlilerin "vahşi" İsrail saldırılarına karşı dik durdukları için övgüye layık olduklarını söyleyen Reisi, "Siyonist rejim dün gece işlediği suçlarla işgalci ve saldırgan yapısını dünyaya bir kez daha gösterdi" dedi.

Reisi, açıklamasının devamında "Gazze halkının direnişi bu çocuk öldüren rejimin düşüşünü hızlandıracak" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Cuma ve Cumartesi günleri Gazze Şeridi'ndeki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da olduğu 15 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

'Siyonistlere günde 15 operasyon gerçekleştiriyoruz'

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanlığı'ndan Tuğgeneral İsmail Kaani ise, "Siyonistler yaşam korkusuyla yerleşim yerlerinin içine bile çit örüyorlar" derken, İsrail birliklerine karşı günde en az 15 operasyon gerçekleştirdiklerini öne sürdü.

ABD ve İsrail'in "hain ve cani rejimler" olduğunu kaydeden Kaani, İran ve Lübnan Hizbullah'ının birlikte "mazlum halklara karşı işlenen tüm suçlara karşı kararlı bir yanıt vermeye hazır olduklarını" söyledi.