İsrail 1 hafta boyunca saldırmayı sürdürmeye hazır olduğunu açıkladı

İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, dün Gazze'ye başlattığı saldırının ardından bir "savaş haftasına" hazır olduklarını söyledi. İsrail ordusu aynı zamanda herhangi bir barış görüşmelerinin olmayacağını da ekledi.

İsrail dün "Şafak Vakti Operasyonu" adı altında Gazze'deki sivil yerleşimleri bombalamaya başlamıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre bombardımanda en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail Savunma Bakanı Benni Gantz'sa, İsrail ordusunun İslami Cihad hücrelerini hedef aldığını savunurken dün yayınladığı emirle 25 bin yedek askeri vazifeye çağırmıştı. Askere çağrılan rezervlerin sınıra konuşlandırılacağı belirtilmişti.

Gazze elektriksiz kaldı

Öte yandan Gazze'deki tek güç santrali yakıt sıkıntısı nedeniyle bugün kapandı. Gazze'nin elektrik otoritesi, tek elektrik santralinin geçen hafta boyunca Gazze Şeridi geçişlerinin kapatılmasından kaynaklanan fosil yakıt sıkıntısı nedeniyle öğlen kapanacağını belirtmişti.

Gazze Şeridi'nde evlere elektrik akışı 12 saat sonra devam edecek ve dört saat sonra tekrar kapatılacak.