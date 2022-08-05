İsrail Gazze'yi bombaladı: 1'i çocuk en az 10 ölü, 55 yaralı

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin 80 km'lik bölgesinde olağanüstü hal ilan ettiğini ve İslami Cihad hedeflerine yönelik "Şafak Yükseliyor" adlı yeni bir operasyon başlattığını duyurdu.

İsrail'in bombardımanında İslami Cihad'ın üst düzey yetkilisi Taysir el Caberi'nin öldürüldüğü bildirildi. Gazzeli yetkililer el Caberi'nin öldürüldüğünü doğruladı.

İsrail ordusu saldırıda üç İslami Cihad üyesinin öldüğünü öne sürerken Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in hava saldırılarında aralarında 5 yaşında bir kız çocuğunun da olduğu en az 10 kişinin öldüğü, 55'ten fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırıların öncesinde İsrail Başbakanı Yair Lapid ve Savunma Bakanı Binyamin (Benni) Gantz bir toplantı yapmıştı. Gantz toplantı sonrasında yaptığı açıklamada "Genel olarak düşmanlarımıza ve Hamas ve İslami Cihad'ın başlarına sesleniyorum, zamanınız sınırlı" demişti.

İsrail ordusu bir aparmanı bombalama görüntüsünü paylaştı

İsrail ordusunun resmi Twitter hesabındansa sivil bir yerleşim alanının bombalandığına dair video paylaşıldı. İsrail kuuvetleri, apartman binasını bombalama görüntülerini "Gazze Şeridi'ndeki terörist hedeflere saldırı" ifadeleriyle servis etti.

תיעוד מתקיפת צה״ל: pic.twitter.com/45zgeIX3yZ — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 5, 2022

Öte yandan İsrail ordusunun İbranice sayfasından paylaşılan görüntüler, İngilizce sayfada paylaşılmadı.

Filistin Wafa Haber Ajansı'ysa, işgal uçaklarının Gazze şehrinin merkezindeki Rimal mahallesindeki Filistin Kulesi'ndeki bir daireyi ve güney Gazze Şeridi'ndeki Han Yunis'in doğusundaki Şejaiya mahallesi ve El-Fukhari kasabasında bir arabayı bombaladığını aktardı.

Beyaz Saray: 'İsrail'in kendisini koruma hakkına sahip olduğuna kesinlikle inanıyoruz'

The Times of Israel'in aktardığına göreyse bir Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü "Gazze'deki gelişmeleri takip ediyoruz. Tüm tarafları sakin olmaya çağırıyoruz. İsrail'in kendisini koruma hakkına sahip olduğuna kesinlikle inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

İsrail'de siren sesleri

Öte yandan Gazze'den misilleme atışları olasılığına karşı İsrail genelinde hava savunma sistemlerinin aktive edildiği belirtildi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göreyse Gazze Şeridi yakınlarındaki Eşkol yerleşimine havan topları düştü.

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad el Nahale'yse İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlığına ilişkin yaptığı açıklamasında "Bu savaşın kırmızı çizgileri yok ve Tel Aviv, direnişin füzelerinin saldırıları altında olacak" dedi.

İsrail rezervleri sınıra yığıyor

Haaretz'de yer alan habere göreyse İsrail'in savunma bakanı Benni Gantz, 25 bin yedek askeri vazifeye çağırarak Gazze sınırına takviye olarak yollama emri verdi.

Yedekler, İsrail İç Cephe Komutanlığı, hava kuvvetleri ve Güney Komutanlığının yanı sıra diğer muharebe ve idari rollerdeki birliklerden olacak.

Cuma günü erken saatlerde İsrail ordusu Golani Tugayı ve Zırhlı Kolorduyu Gazze sınırına taşıdığını duyurmuştu.

İran ve Yemen'den kınama

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısına ilişkin bir kınama açıklaması yayınladı. Açıklamada İran, uluslararası örgütleri "işgalin terör eylemlerini kınamaya" çağırdı.

Yemen'deki Husilerse İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısını şiddetle kınadığını belirtirken ve Arap halklarını sorumluluk üstlenmeye ve Filistin'i desteklemeye çağırdı.