Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına dair açıklamada bulundu.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İsrail’in halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa’da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Bakanlık açıklaması şöyle:

“İsrail'in 5 Ağustos günü Gazze’ye yönelik başlattığı ve çocuklar dahil çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılarına ilaveten bugün İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altındaki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendiği öğrenilmiştir. İsrail’in halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa’da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz. Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalini teşkil eden söz konusu tahrikkar eylemler, bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracaktır. İsrail hükümetine Harem-i Şerif'in statü ve maneviyatını hedef alan bu tür eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz."

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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarına kınama