Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını kınayan açıklamasında olayların çatışma sarmalına dönüşmeden derhal sonlandırılması gereği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırılarda çocuklar dahil, sivillerin yaşamlarını kaybetmelerini kabul edilemez buluyoruz. Saldırılar sonrasında bölgede yükselen gerginliği derin endişeyle karşılıyoruz. Söz konusu olayların yeni bir çatışma sarmalına dönüşmeden derhal sonlandırılması gereğini vurguluyor, itidal ve sağduyu çağrısı yapıyoruz" ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu Gazze'ye 'Şafak operasyonu' başlattığını duyurmuştu. İsrail'in hava saldırısında İslami Cihad'ın üst düzey yöneticilerinden birinin öldürüldüğü belirtilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinli'nin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.