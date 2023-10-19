Filistin için 'gıyabi cenaze namazı' kararının ardından MEB'den saygı duruşu kararı

Bir süredir İsrail'le ilişkileri ''normalleştirme'' girişimlerinde bulunan AKP iktidarı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı kınama mesajlarından ileri gitmeyen açıklamalarda bulunurken, kamuoyunda büyüyen öfkeyi devlet kurumları aracılığıyla dini şova dönüştürmeye girişmişti.

İsrail'in Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan ve en az 500 sivilin ölümüne neden olan bombardımanın ardından AKP, katliama karşı somut adımlarla tavır almak yerine okullarda "gıyabi cenaze namazı" organizasyonuna girişmişti.

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki lise müdürlerine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen mesajla, okullardaki mescitlerde Gazze'de öldürülen Filistinliler için ''gıyabi cenaze namazı'' kılınması istenmişti ve din kültürü öğretmenlerinin görevlendirildiği namaza tüm öğrencilerin katılması gerektiği belirtilmişti.

Benzer şekilde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da saldırının ardından, öğle namazı öncesi bütün camilerde salaların okunacağını ve öğle namazının ardından gıyabi "cenaze namazı kılınacağını" duyurmuştu.

MEB'den 1 dakikalık saygı duruşu kararı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "acele" ibareli genelge ile İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında yarın gerçekleştirilecek olan bayrak törenlerinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı açıkladı.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

"İsrail tarafından sivillere yönelik gerçekleştirilen ve son olarak 17 Ekim 2023 tarihinde bir hastaneye yapılan saldırılar sonucunda hayatını kaybedenler ve yaralananlardan dolayı Filistin halkının acılarını paylaşmak maksadıyla İlgi Karar ile Ülkemizde üç gün süreyle millî yas ilan edilmiş; bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 21 Ekim 2023 Cumartesi günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür.

Gazze başta olmak üzere Filistin’e yönelik İsrail tarafından başlatılan yeni saldırılar ve hastanenin vurulmasıyla tırmanan insânî dramda, kadınlar ve masum çocuklar ile orada tedavi gören yaralılara uygulanan şiddet tüm insanlığın vicdanını yaralamıştır.

Bütün çocukların ve ailelerinin ırk, din veya siyasi görüşü ne olursa olsun ayrım yapılmadan güvenliklerinin sağlanması, sağlıklarının ve yaşam haklarının korunması; her türlü şiddet, zulüm ve sömürüye karşı tedbir alınması temel insânî sorumluluklarımızdandır.

Bu nedenle; Filistin halkına yönelik gerçekleştirilen işgal girişimi sonucunda hayatını kaybedenler ve özellikle çocuklar için temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızda 20 Ekim 2023 Cuma günü gerçekleştirilecek bayrak törenlerinde 1 (bir) dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim."