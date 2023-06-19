Figen Yüksekdağ: HDP-Yeşil Sol her kentte kendi adayını çıkarmalı

Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kadın aday konusunda ısrarcı olduklarını ve aday olarak da Gültan Kışanak'ı önerdiklerini söyledi. Gazete Duvar'a konuşan Yüksekdağ, HDP için en doğru seçeneğin önümüzdeki yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkarması olduğunu dile getirdi.

'Parti, aday çıkarma konusunda motivasyona sahip değildi'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak Gültan Kışanak'ı önerdiklerini ve bundan Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın da haberi olduğunu belirten Yüksekdağ, asıl sorunu ise 'partinin aday çıkarma konusunda yeterli hazırlık ve motivasyona sahip olmaması' sözüyle açıkladı.

Selahattin Demiraş ile HDP arasındaki 'gerilim' iddialarını da değerlendiren Yüksekdağ, "Selahattin Başkan ile parti arasında hiçbir zaman dinmeyen bir gerilim yaşanmadı. Kaldı ki gerilim olmadan gelişme de olmaz" derken Demirtaş'a ve başka HDP'lilere yapılan sözlü saldırılara karşı muhalefetin daha net bir tavır alması gerektiğini ifade etti:

"Bana, Selahattin Demirtaş'a, HDP eş başkanlarına vurulan darbelere sessiz kalan muhalefet aslında kendisi sendeliyor, zarar görüyor."

Figen Yüksekdağ, HDP-Yeşil Sol'un mart ayında yapılacak yerel seçimlerde her kentte kendi adayını çıkarması gerektiğini söyledi:

"HDP-Yeşil Sol'un önündeki en doğru ve doğal seçenek doğudan batıya her kentte kendi belediye başkanı ve yerel yönetici adayını çıkarmasıdır. Zaten içinde bulunduğumuz yeniden yapılanma, tabandan politika belirleme süreciyle yerel seçim hazırlıkları iç içe geçmiştir. Bu doğru bir şekilde sistematize edildiğinde güçlü bir ön hazırlık zemini oluşacaktır. Yerellerde halkı dinleme, politikaya katılım kanallarını ardına kadar açma pratiği, doğru adaylar verimli strateji ve kazanım zeminini büyütecektir."