FIFA'dan Rusya ve Ukrayna'daki yabancı futbolculara dair karar

FIFA, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla ilgili olarak çeşitli konuları ele almak için geçici istihdam ve kayıt kurallarını kabul etti.

FIFA aldığı kararlar doğrultusunda, Ukrayna'daki yabancı futbolcuların ve teknik direktörlerin sözleşmelerinin 30 Haziran 2022'ye kadar otomatikman askıya alındığını ve bu futbolculara transfer hakkı tanındığını açıkladı.

FIFA, Rusya'daki yabancı oyuncular ve teknik direktörlere ise sözleşmelerini 30 Haziran 2022'ye kadar tek taraflı olarak askıya alma hakkı tanıdığını belirtti.