EA Sports FIFA’dan, Rusya Milli Takımı ve Rus futbol kulüplerini oyunlardan çıkartma kararı

EA Sports FIFA, Rusya Ukrayna arasındaki kriz nedeniyle bir açıklama yayımlayarak "yaptırım" kararı aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Rusya Milli Takımı ve Rus kulüplerinin tüm FIFA oyunlarından çıkarıldığı belirtildi.

Twitter'dan yapılan açıklamada, "EA Sports, Ukrayna halkıyla dayanışma içinde ve futbol dünyasındaki pek çok ses gibi barış ve Ukrayna'daki çatışmaya son verilmesi çağrısında bulunuyor" denildi.