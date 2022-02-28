FIFA ve UEFA: Rusya milli takımı ve kulüpler tüm organizasyonlardan men edildi

FIFA ve UEFA, Rusya'nın Ukrayna harekatı sonrasında Rusya'ya yaptırımlar açıkladı. FIFA ve UEFA, Rusya Milli Takımı ve Rusya futbol kulüplerini müsabakalardan ve turnuvalardan men etti.

FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ile Rusya Milli Takımı'nın ikinci bir duyuruya kadar bütün turnuvalardan men edildiğini açıkladı.

Rusya Devlet Duması Üyesi Dmitry Svishchev ise kulüplerin ihracına tepki göstererek, "Savaşı Spartak Moskova mı çıkardı? Takımın ne suçu var? Spartak Moskova'nın siyaset ile ne ilgisi var? Takımın büyük çoğunluğu yabancı futbolculardan kurulu. Takımı turnuvadan dışlamak büyük haksızlık." dedi.