FIFA'dan Brezilya-Arjantin maçı hakkında disiplin soruşturması

FIFA, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde ertelenen Brezilya-Arjantin maçında yaşanan olaylar nedeniyle her iki ülke federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Sputnik'te yer alan habere göre, FIFA'dan yapılan açıklamada, yapılan ilk incelemenin ardından Brezilya ve Arjantin'in futbol federasyonları hakkında disiplin soruşturması açılmasına karar verildiği belirtildi.

İki takımın yetkililerine ertelenen maça ilişkin sorular sorulduğu, elde edilen bilgilerin toplanarak inceleneceği ve olayın FIFA Disiplin Komitesi tarafından karara bağlanacağı ifade edildi.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya ile Arjantin arasında oynanan maç, 4 Arjantinli oyuncunun karantinada olması gerektiğini söyleyen yetkililerin müdahalesinin ardından durmuştu.