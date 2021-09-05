Brezilya-Arjantin maçı sırasında 4 oyuncuya 'sınır dışı' talebi: Maç durdu

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında Brezilya'nın Arjantin'i konuk ettiği maç durdu.

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (ANVISA) yetkililerinin talebi üzerine polisin 4 Arjantinli oyuncunun aslında karantinada olması gerektiğini bildirerek sahaya girmesinin ardından yaşanan kriz üzerine maç durdu.

Arjantinli oyuncular Emiliano Martinez, Emiliano Buendia, Giovani Lo Celso ve Cristian Romero'nun Brezilya'nın Covid-19 tedbirlerini yerine getirmediğini öne süren ANVISA yetkilileri bu oyuncuların sınır dışı edilmesini talep ediyor. ANVISA'nın sözkonusu oyuncuların ülkeye girişlerinden önce İngiltere'de bulunduklarını söylemekten kaçındıklarını ifade ettiği belirtiliyor.

Arjantin milli takımı soyunma odasına girdi.

Arjantin Futbol Federasyonu maçın askıya alındığını açıkladı. FIFA'dan henüz bir açıklama yapılmadı.