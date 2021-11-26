Fidel İstanbul'da anıldı

Küba Devriminin önderi Fidel Castro Ruz, ölümünün beşinci yılında İstanbul’da anıldı. José Martí Küba Dostluk Derneği’nin çağrısı ile Küba halkının dostları 25 Kasım 2021 Perşembe akşamı Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma etkinliğinde bir araya geldi.

Anmada söz alan TKP Merkez Komite üyesi Ekin Sönmez, konuşmasına “Bugün elbette Küba’da ve dünyanın birçok noktasında tıpkı bizim burada oluşumuz gibi, Fidel’i anan, Fidel’in yaşamlarına kattıklarına müteşekkir olan insanlar bir araya geliyor. Bizler de Fidel’in ve Küba halkının Türkiye’deki en yakın dostları olarak bugün onu anıyoruz” sözleriyle başladı.

Kübalıların deyimiyle Fidel’in sadece fiziksel olarak aramızdan ayrıldığını, Fidel’in hepimiz için yaşamaya devam ettiğini vurgulayan Sönmez, Fidel’in ölümünden sonra arkasından bir kült oluşturulmasını önleyecek girişimlerde bulunduğunu, Küba’da adının herhangi bir yere verilmemesini, heykellerinin dikilmemesini temin ettiğini hatırlatarak, “bu onun mütevazi ve erdemli kişiliği, kendisi için hiçbir ayrıcalığı gözetmemesi yanında, Küba halkının onu yaşatacağına olan sonsuz güveninden de kaynaklanıyordu” dedi.

Fidel’in kimse tarafından lekelenemeyecek benzersiz bir devrimci karakter yaratmış olmasının önemine değinen Sönmez, “Fidel, 15 Kasım’da yapılması beklenen muhalif çıkışı sokaklarına sahip çıkarak engelleyen Kübalıların arasında yaşıyor. Küba halkı, 'Ben Fidel’im!' demeye devam ediyor ve edecek. Bizler onu anmaya, düşüncesini yaymaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki Fidel'in adı bizlerden sonra da yaşayacak; onun bıraktığı, dünya tarihinden silinmeyecek kalıcı bir iz. Ama şunu da biliyoruz ki onun adını bugünkünden daha iyi, en hak ettiği şekilde yaşatmak istiyorsak, onun yolu sosyalist Türkiye’yi kurmaktan geçiyor. Yaşasaydı onun öğütleyeceği de bu olurdu. Yaşasın Fidel! Yaşasın Küba Devrimi!” diyerek konuşmasını tamamladı.

ABD'li fotoğrafçıdan dayanışma

Ardından Amerikalı fotoğraf sanatçısı ve barış aktivisti Michael Christopher Brown’un anma töreni için özel olarak JMKDD ile paylaştığı, Fidel’in öldüğü haftayı fotoğrafladığı “Yo Soy Fidel!” isimli fotoğraf projesi gösterildi. Gösterim öncesi fotoğraf projesi hakkında bilgi veren fotoğraf sanatçısı Engin Güneysu, Fidel’in Devrim sonrası, iki hafta boyunca Özgürlük Karavanı ile “La Caravana de la Libertad”, gerilla savaşında savaştığı Sierra Maestra dağlarının yanındaki Santiago kentinden Havana’ya ve ardından en batıdaki Pınar Del Rio şehrine Küba’yı geçişi ile 25 Kasım 2016’da öldüğünde, Özgürlük Karavanı yolundan bu sefer gerilla savaşını kazandığı ve doğduğu yere küllerinin götürülüşüne ve halkın yasına değindi. Güneysu, “Yo Soy Fidel!(Ben Fidel’im!)” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

'Bir diktatörü kimse bu şekilde uğurlamaz'

Küba Cumhuriyeti Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Nuñez, sözlerine Fidel’in cenazesine Küba halkının katılımını işaret ederek, “Büyük medya, batı basını yaşamı boyunca Fidel’in bir diktatör olduğunu söylerdi. Onun ölüm haberini aldığında halk tamamen spontane ama bir o kadar da örgütlü bir şekilde sokaklara döküldü. Bir diktatörü dünyadan bu şekilde kimse uğurlamaz” dedi.

Amorós Nuñez, Fidel’in ders niteliğinde birçok düşüncesi olduğunu hatırlatarak, “Bunların hepsine bu konuşmada yer vermek mümkün değil, ancak birkaç tanesini öne çıkarmak istiyorum. Fidel 26 Temmuz Moncada Kışlası baskını nedeniyle yargılandığında, 'Beni yargılayın. Tarih beni aklayacaktır' demişti. Mücadelesine ve Küba halkına dönük büyük bir güveni vardı. Yine Fidel’in 1956’da 81 yoldaşıyla birlikte Granma yatıyla yola çıktığında söylediği ‘yola çıkarsam varırım, varırsam girerim ve girersem zafere ulaşırım’ sözü onun devrimci iyimserliğinin bir göstergesidir. Fidel enternasyonalizme büyük önem verirdi ve başkaları için mücadele edemeyenlerin kendi için de mücadele etmeyi beceremeyeceğini söylerdi. Yüzlerce, binlerce Kübalının sömürgeciliğe karşı üçüncü dünya ülkeleri diye adlandırılan yoksul ülkelere verdiği hem askeri hem de sağlık ve eğitim alanlarındaki dayanışma bunun yansımasıdır” ifadelerinde bulunan Büyükelçi Amorós Nuñez, 11 Temmuz ve sonrasında devam eden ABD karşıdevrimci müdahalelerinin devrimci Küba halkı tarafından ustalıkla geri püskürtüldüğünü aktardı. Fidel Castro’nun, devrime önderlik eden liderin, bir başka önemli katkısının devrime olan inanç olduğunu vurgulayan Amorós Nuñez: “Ya Vatan, Ya Ölüm! Yo Soy Fidel!(Ben Fidel’im!)” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Dayanışma ablukadan güçlüdür

Anma etkinliği, José Martí Küba Dostluk Derneği’nin geçtiğimiz pazar günü “Dayanışma Ablukadan Güçlüdür!” sloganı ile başlattığı Küba ile dayanışma kampanyasına destek çağrısı ile sonlandı. Küba dostları bugün de Ankara’da buluşarak Fidel’i anacak.