Ankara'da bu akşam Fidel anması var

Jose Marti Küba Dostluk Derneği tarafından bu akşam Ankara'da 'Fidel Yaşıyor' başlıklı bir etkinlik düzenlenecek. Etkinliğe Küba Büyükelçisi Luis Amorós da katılacak.

Haber Merkezi

Jose Marti Küba Dostluk Derneği, bu akşam saat 19.00'da Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde 'Fidel Yaşıyor' başlıklı bir etkinlik düzenlenecek.

Etkinliğe Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amorós da katılacak.

 