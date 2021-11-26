Ankara'da bu akşam Fidel anması var

Jose Marti Küba Dostluk Derneği, bu akşam saat 19.00'da Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde 'Fidel Yaşıyor' başlıklı bir etkinlik düzenlenecek.
Etkinliğe Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amorós da katılacak.
Aramızdan ayrılışının beşinci yılında, Küba Devrimi'nin lideri, Başkumandan Fidel Castro Ruz'u Küba Cumhuriyeti Büyükelçisi sayın @lamoros2017 'nin katılımıyla birlikte Ankara'da anıyoruz. 🇨🇺— Küba Dostluk Derneği #CubaVive (@kubadostluk) November 24, 2021
26 Kasım 2021 Cuma günü 19.00'da @NHKMAnkara'da buluşmak dileğiyle.#FidelVive pic.twitter.com/i0LUnzLLIS