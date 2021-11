Fidel Ankara'da anıldı: Asla boyun eğmeyeceğiz!

Küba Devrimi'nin önderi Fidel Castro Ruz, ölümünün beşinci yılında İstanbul'dan sonra Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde anıldı. José Martí Küba Dostluk Derneği’nin (JMKDD) çağrısı ile gerçekleşen "Fidel Yaşıyor" başlıklı anma etkinliğinde Küba halkının dostları bir araya geldi.

Anma etkinliği, Küba Meclis üyeliği de yapmış olan sanatçı Raúl Alfaro Torres tarafından Fidel'e hitaben yazılan şarkı ve sinevizyon gösterimi ile başladı.

Şarkı ve sinevizyon gösteriminin ardından Amerikalı fotoğraf sanatçısı ve barış aktivisti Michael Christopher Brown’un anma töreni için özel olarak JMKDD ile paylaştığı Fidel’in öldüğü haftayı fotoğrafladığı “Yo Soy Fidel!” isimli fotoğraf projesi gösterildi.

'Emperyalizmin zorbalık, diktatörlük palavraları hiçbir zaman sökmedi Fidel’e'

Anmada konuşan José Martí Küba Dostluk Derneği Yönetim Kurulu üyesi Yasin Çalış, Fidel’den başka hiçbir devrimcinin, devrim mücadelesinin bu denli farklı etaplarına önderlik etme, bu denli farklı dönemeçlerini omuzlama onuruna ulaşamadığını belirtti. Fidel'in sosyalist blokun yıkılışıyla gelen karşı devrimci dalgaya karşı sosyalizmin korunmasına, Küba halkının sosyalizme olağanüstü bir kararlılıkla sarılmasına liderlik ettiğini belirten Çalış, "Devrime olan derin bağlılık Fidel’in şahsında gerçek bir yaratıcı güce dönüştü" dedi.

Fidel'in eşitlik ve dayanışma ilkesinin sınırları aştığını ve dünyada milyonlarca insana sağlık hizmetiyle, eğitim hizmetiyle, gerektiğinde cephede silahlı dayanışmayla ulaştığına değinen Çalış, "O yüzden emperyalizmin zorbalık, diktatörlük palavraları hiçbir zaman sökmedi Fidel’e. Küba halkının ve dünya halklarının gönlündeki Fidel sevgisini bir an olsun söküp atamadı emperyalizm" ifadelerini kullandı.

'Küba'ya olan borcumuzu ödeyeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın'

Çalış'tan sonra Türkiye Komünist Partisi adına söz alan TKP Merkez Komite üyesi Ozan Yılmaz, Fidel’i anmanın aynı zamanda insanlığın kurtuluşu için önümüzdeki görevleri hatırlamak demek olduğunu söyledi. Fidel'in yalnızca fiziken aramızdan ayrıldığını vurgulayan Yılmaz, "Fiziken aramızdan ayrıldı diyoruz çünkü Fidel’in mücadelesi ve fikirleri insanlığın kurtuluşu için bizlerin önünü aydınlatıyor" dedi.

Emperyalizm tarafından uygulanan abluka koşullarının her geçen gün ağırlaştığını ancak her şeye rağmen tüm dünyada emekçilerin ve Küba halkının bu zorbalığa karşı direndiğini vurgulayan Yılmaz, "Her türlü zorbalığa rağmen Kübalılar, en temel insani gereksinimlerine eşit bir şekilde ulaşabiliyor. Eğitim sağlık hizmetleri ücretsiz bir şekilde sağlanıyor. Küba’da insanlar sömürülmüyor, kadınlar özgür, çocuklar mutlu" ifadelerini kullandı.

TKP'nin her zaman Küba'nın yanında olduğunu ancak insanlığın Fidel’e ve Küba’ya borçlu olduğunu söyleyen Yılmaz, "Küba'ya olan borcumuzu ödeyeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Biz de ülkemizde sömürüye son vereceğiz, insanlarımız eşit ve özgür bir şekilde yaşayacak ve emperyalist zorbaları ülkemizden kovacağız" dedi.

'Bize asla boyun eğdiremeyecekler'

Yılmaz'ın konuşmasının ardından sahneye çıkan Küba Cumhuriyeti Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Nuñez, ABD'nin ülkedeki kimi kesimlerle suç ortaklığı içerisinde olduğunu ve daha da saldırganlaştığını aktardı. Ancak bu saldıranlara karşı Fidel'in mirasının vazgeçilmez bir kalkan görevi üstlendiğini söyleyen Amorós Nuñez, "Emperyalistlerin kurdukları senaryoda unuttukları bir şey var. O da Fidel'in halka aşılamış olduğu direniş ruhu, dayanışma, enternasyonalizm ve uzlaşmazlık değerleri" dedi.

Ablukanın pandemi döneminde daha da sıkılaştırılmasına karşın halkın çok büyük bir bölümünün kendi ürettikleri aşıyla aşılandığını ve pandemi döneminde Avrupa da dahil olmak üzere 40'tan fazla ülkeye hekim ve sağlık çalışanı gönderdiklerini aktaran Amorós Nuñez, "Bizi asla yenemeyecekler. Bize asla boyun eğdiremeyecekler" dedi.

Amorós Nuñez, Küba'yı boyunduruk altına almaya çalışan emperyalistlere karşı Fidel'in sözü olan "Vatan yahut ölüm!" sloganıyla mücadele edeceklerini vurguladı ve "Ben Fidel'im" diyerek konuşmasını noktaladı.

Anma etkinliği Büyükelçi Amorós Nuñez'in konuşmasından sonra tüm Küba dostlarının "Yo soy Fidel" sloganıyla son buldu.