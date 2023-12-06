Fidan'a İsrail'le ticari ilişkiler soruldu: 'Filistin davası hilafına değil'

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Gazze'ye yönelik saldırıları süren İsrail ile Türkiye arasındaki ticari ve diplomatik ilişkilerle ilgili üç bakanın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, soru önergesine verdiği yanıtta, İsrail ile yürütülen ilişkilerin Filistin davasına zarar vermediğini öne sürdü.

Tanal, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilere ilişkin olarak Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

İsrail devleti ile diplomatik ilişkiler askıya alınacak mıdır?

İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı insanlık dışı muamelelere tepki olarak Bakanlığınızca uygulanan yahut uygulanması öngörülen herhangi bir yaptırım var mıdır?

Yaptırım uygulanmasına yönelik bir karar alınmamış ise bunun gerekçesi nedir?

‘Baskı oluşturmak için temas trafiği yürütüyoruz’

Fidan ise Tanal'ın sorularına şöyle yanıt verdi:

"İsrail'le 74 yıllık bir geçmişi bulunan ilişkilerimiz hiçbir zaman Filistin'in haklı davası hilafına yürütülmemiştir. İsrail'in Gazze'ye yönelik ayrım gözetmeksizin, barbarca yürüttüğü saldırılar karşısında, uluslararası ilişkilerde diplomatik tepkilerin başında gelen, Büyükelçimizin istişareler için merkeze çağrılması yoluna gidilmiştir. Diğer yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in saldırılarını durdurmada kifayetsiz kaldığı bir ortamda, İsrail üzerinde gerekli baskıyı oluşturmak amacıyla yoğun bir temas trafiği yürütmekteyiz."