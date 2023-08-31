Fidan ve Lavrov 'yeni tahıl koridoru' için buluştu: Detayları Putin ve Erdoğan görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüştü.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan ikili, sona eren Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Soçi'de gerçekleşecek olan Erdoğan-Putin görüşmesinde değerlendireceğini ifade etti.

Lavrov'un açıklamaları şöyle:

"Güncel bölgesel konular hakkında ayrıntılı değerlendirme yaptık. Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi konuşuldu. Ankara ve Şam'ın diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmesi için atılacak ek adımlar konuşuldu.

Ermenistan-Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi de değerlendirildi. Ermenistan-Azerbaycan-Rusya arasında varılan anlaşmalara göre çatışma sonrası yeniden yapılanma söz konusuydu. Türkiye bu konuda pozitif bir rol oynuyor.

Ukrayna'daki son durumu da ele aldık. Putin defalarca net bir şekilde ifade etti. Bütün sorunların çözümlenmesine yönelik tedbirler alınacak, yerine getirilmemiş yükümlülüklerin yerine getirilmesini istiyoruz. BM'nin girişimlerini takdir ediyoruz.

Türkiye'nin dış politika yaklaşımını takdirle karşılıyoruz. Batılı ülkeler şüphe altında bırakmak istiyor. Aynı zamanda Rus enerji kaynakları konusunda uzun vadeli tedarikler ve indirimler yapıyoruz."

Fidan'ın açıklamaları şöyle:

"Deprem sonrasında Rus dostlarımızın gösterdiği dayanışma için şükranlarımı sunuyorum. Rusya ile ilişkilerimizin köklü bir geçmişi var. İkili ve bölgesel meselelerde daima temas halindeyiz. Diyaloğumuz bölgemiz açısından kritik önem taşımakta.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Putin arasındaki dostluk ilişkilerimizde kritik bir rol oynuyor. Karadeniz girişiminin canlandırılması bugün en önemli gündem maddemizdi. Rusya'nın kendi tahıl ve gübrenin ihracatına ilişkin talebi var, bunun önemini tekrar vurguladık.

Bölgemizde kalıcı barışın tahsis edilmesini istiyoruz, elimizden gelen desteği vereceğimizi teyit ettim. Kolaylaştırıcı ve arabulucu rolümüzün devam ettiğini söyledim. Cumhurbaşkanlarımız yakın zamanda Soçi'de bir araya gelecek. Bu görüşme liderlerimizin görüşmesine bir hazırlık niteliğindeydi. Genel bir değerlendirme yaptık.''

Hakan Fidan, yarınsa Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla görüşeceğini duyurdu.