Rusya: Katar'ın desteğiyle Türkiye'ye indirimli gönderilecek tahıl işlendikten sonra dağıtılabilir

Bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ofisinden yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bu hafta yapılacak görüşmede Moskova'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'na alternatif önerisinin görüşüleceği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'na göre Moskova, Katar'ın finansal desteğiyle Türkiye'ye indirimli fiyatla bir milyon ton tahıl göndermeyi, daha sonra bu tahılın Türkiye'de işlenerek en çok ihtiyaç sahibi ülkelere aktarılmasını öneriyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, açıklamada, "Bu projenin Karadeniz Tahıl Anlaşması'na en uygun alternatif olduğunu düşünüyoruz" denildi.

Rusya bir yıl önce başlayan Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan Temmuz ayında, kendi gıda ürünlerinin satışı önündeki engellerin kalkmaması nedeniyle çekildiğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Perşembe ve Cuma günü Lavrov ile görüşmek üzere Moskova'da olması bekleniyor.

Kremlin'den bugün yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakında Rusya'yı ziyaret edeceği söylendi.