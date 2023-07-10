Fidan ve Blinken zirve öncesi 'NATO genişlemesi'ni görüştü

Dışişleri Bakanlığı, yarın Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta başlayacak olan NATO Liderler Zirvesi öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın telefonda görüştüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Görüşmede, NATO genişlemesi ve Vilnius'ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi ele alınmıştır" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı adına açıklama yapan Sözcü Matthew Miller da telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmelerin ele alındığını aktardı. Blinken'ın 'İsveç'in resmi olarak NATO'ya üye olmasının ve Türkiye ile ABD'nin uzun süreli savunma işbirliğini daha da güçlendirme zamanının geldiğini' söylediği belirtildi.

Erdoğan ve Biden da telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da zirve öncesi dün ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği ile F-16'ların teslimi başlıkları gündeme geldi.