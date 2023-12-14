Fidan: Ermenistan ile normalleşmede önümüzde bir engel görmüyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ziyaret ettiği Azerbaycan'da mevkidaşı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. İkili Bakü'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış görüşmelerini desteklediklerini belirten Fidan, şu açıklamalarda bulundu: "Azerbaycan-Ermenistan arasında devam eden barış görüşmelerinin tamamen yanındayız. Bazı ülkelerin yanlış yaklaşımları da söz konusu olabiliyor, biz Türkiye olarak yanlış yaklaşımların önüne geçmek için görüşmelerde bulunuyoruz. Ermenistan ile normalleşme konusunda önümüzde bir engel görmüyoruz."

Gazze'de ateşkes ile katliam arasında sadece ABD duruyor

BM Genel Kurulu'nda salı günü yapılan oylamada Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını talep eden karar için 153 ülkenin olumlu oy kullandığını hatırlatan Fidan, benzer bir kararın daha önce sadece 121 oyla kabul edildiğini, aradan geçen sürede olumlu oylarda ciddi artış olduğunu dile getirdi.

Fidan, "Evvelce çekimser veya aleyhte oy kullanan birçok ülkenin de Filistin'in yanında durma kararı aldığını gördük. Bu, uluslararası camianın zulmün bitirilmesi yönündeki iradesini açıkça gözler önüne sermekte" ifadelerini kullandı. İsrail'i destekleyenlerin "bu tabloyu iyi anlaması gerektiğini" vurgulayan Fidan, "Ancak bu da yetmiyor. ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin (Filistin'le ilgili) alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını bekliyoruz. Şu anda Gazze'de ateşkes ile katliam arasında sadece ve sadece ABD duruyor" diye konuştu.