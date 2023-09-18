Fidan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi. Fidan, Baerbock’la Türkevi binasında görüştü.

Dışişleri Bakanlığı tarafından X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, görüşmede, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi süreci başta olmak üzere Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik süreci, Kıbrıs meselesindeki son gelişmeler, Karadeniz Tahıl Girişimi, İsveç’in NATO üyelik süreci ve iklim değişikliği konularının ele alındığı kaydedildi.