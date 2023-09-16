Erdoğan'dan 'AB' çıkışı: 'Yolları ayırabiliriz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"Dünya 5'ten büyüktür tezimizin daha fazla kabul görmesinden memnuniyet duyuyoruz. Sadece son 3 ayda rezervlerimizde 22 milyar dolarlık bir artış oldu. MB'nin toplam brüt rezervleri 120 milyar doları geçmiş bulunuyor. Dünya Bankası'nın geçen hafta yaptığı açıklama ülkemize duyulan güvenin bir başka örneğidir. Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın tesisi amacıyla yürüttüğü diplomatik hamleler de takdirle karşılanıyor.

'4'lü görüşme teklifinde bulunduk'

Şu anda bizim öncülüğümüzde 3'lü bir görüşme teklifimizi kendilerine ilettik. Biz 4'lü bir teklifte bulunduk. Putin, Aliyev, şahsım ve Paşinyan görüşmesi önerdik.

'İsveç'in üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım'

Bizim parlamentomuz kararı vermedikten sonra bizim kalkıp da yolda yürürken evet ya da hayır dememiz mümkün değil. Öncelikle İsveç'in üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Söz tutulmadığı zaman Meclis'in tavrını kestiremem.

Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde. AB'nin Türkiye'den kopuş hamleleri yaptığı bu dönem içerisinde değerlendirmelerimizi yaparız. Bu değerlendirmelerden sonra gerekirse AB ile yolları ayırabiliriz."