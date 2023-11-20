Fidan: 983 vatandaşımızın Gazze'den tahliyesi için çalışmalar sürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2024 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Fidan, burada yaptığı konuşmada, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'deki Türkiye vatandaşları için başlatılan tahliye çalışmalarına da değindi. Fidan, "Bugüne kadar 170 vatandaşımız ve yakınlarının Gazze'den çıkışı sağlanmıştır" bilgisini verdi.

TRT Haber'in aktardığına göre, şimdiye kadar 11 uçak dolusu malzemenin Mısır'a ulaştırıldığını anlatan Fidan, "983 vatandaşımızın tahliyesi için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

'Batı moral üstünlüğünü tamamıyla kaybetti'

Gazze'deki çatışma ve saldırılar hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Fidan, "Hamas'ı yok etme adına Gazze'nin topyekun hedef alınması, hastanelerin, okulların, camilerin bombalanması karşısında sessiz kalamayız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, devam eden katliamın durması, vahşetin son bulması ve bölgedeki gerilimin daha fazla tırmanmaması adına krizin ilk gününden bu yana yoğun bir diplomasi trafiği içerisindedir" diyen Hakan Fidan, bölge ülkelerinin tek sesle İsrail'e tepki göstermelerinin İsrail üzerinde kolektif baskı uygulanması bakımından önemli olduğunu vurgulayarak, "Artık Batı, bu noktada moral üstünlüğünü tamamıyla kaybetmiş durumdadır. Buradan sonra gidecek bir yer de yoktur" değerlendirmesini yaptı.

Gazze Şeridi'nde bulunan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ndeki yaralıların tedavisine yönelik yoğun temaslarının olduğunu dile getiren Hakan Fidan, "Gazze'den çıkışlarını sağladığımız 27 hasta ve 12 refakatçi Ankara'ya getirilmiş, 61 hasta ve 49 refakatçi ise dün akşam Mısır'a geçirilmiştir" bilgisini paylaştı.