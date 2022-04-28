Feyzioğlu çok sayıda yurttaşa dava açtı: Kazandığı davalardan binlerce liralık tazminat elde ediyor

Eski Türkiye Barolar Birliği’nin Başkanı Metin Feyzioğlu, sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek çok sayıda yurttaş hakkında şikayetçi oluyor.

soL'un edindiği bilgiye göre Feyzioğlu; Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarından eleştiri ve görüş paylaşan kullanıcı hesaplarının tespit edilmesi için avukatları aracılığıyla çalışma yapıyor. Feyzioğlu’nun bu şekilde yürütülen yargılamalarda çok sayıda kişiyi cezalarla karşı karşıya bıraktığı öğrenildi.

Feyzioğlu’ndan 'yalaka' şikayeti

Avukatlardan edindiğimiz bilgiye göre davalar Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenen "hakaret" suçu kapsamında yürütülüyor. Kanun uyarınca yurttaşlar 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor. Yargılama neticesindeyse yurttaşlar yargılama giderleriyle birlikte 5 bin 100 TL avukatlık ücretini Metin Feyzioğlu’na ödemek zorunda bırakılıyor.

Feyzioğlu’nun şikayetiyle yürütülen yargılamalar ise eleştiri ve ifade özgürlüğünü hedef alır nitelikte. Feyzioğlu’nun kamuoyunda tepkiyle karşılanan demeçlerini eleştirmek veya Erdoğan’la yakınlığı sebebiyle kendisine örneğin "yalaka" demek de ceza almaya yeter görülebiliyor.

Feyzioğlu’na yönelik eleştiri içeren haber içeriklerini paylaşmak, haberlere yorum yapmak, paylaşımları alıntılamak dahil sosyal medya üzerinden yapılan tüm işlemler ceza davalarının konusu olabiliyor.

Ceza alan yurttaşlara tazminat davası

Bunun yanında Feyzioğlu avukatlarına verdiği talimatla ceza almasını sağladığı kişiler hakkında manevi tazminat davaları da açıyor. Bu davalarda yurttaşların eleştiri ve ifadeleri sebebiyle "büyük bir üzüntü ve elem duyduğunu" ifade eden Feyzioğlu, 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişen tazminat taleplerinde bulunuyor. Böylelikle yurttaşlar ikinci bir davanın yargılama giderleriyle avukatlık ücreti dahil oldukça yüksek tutarda paraları ödemek durumunda bırakılıyor.

'AİHM'e göre böyle kişilerle ilgili eleştiri sınırlarının daha geniş olduğu kabul edilir'

soL'un görüş aldığı bir avukat, ifade özgürlüğünün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 10. maddesinde düzenlendiğini hatırlatıyor. Siyasi kişilere, siyasetçilere ve devlet görevlilerine ilişkin hakaret davalarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ceza ve tazminat yaptırımlarını demokratik bir toplumun gerekleriyle uyumlu olup olmaması açısından denetliyor. Avukat şöyle diyor:

"Pakdemirli / Türkiye, Tuşalp/Türkiye, Mustafa Erdoğan ve daha pek çok kararında AİHM bu konuda hak ihlali kararı verdi. Son olarak AİHM tarafından yeni verilen Şorli/Türkiye kararı bu hususlarda çerçeveyi ifade özgürlüğü lehine çok daha genişletmiştir.

AİHM'e göre politikacılar ve kamuoyunda tanınan ünlü siyasiler gibi kişilerle ilgili eleştiri sınırlarının sıradan bir vatandaşa göre daha geniş olduğu kabul edilir."

Feyzioğlu'nun avukatı İYİP'in Merkez Disiplin Kurulu Üyesi

Metin Feyzioğlu'nun söz konusu davaları açan avukatı da dikkat çekici bir isim olan Muhammet Furkan Kamalak. Muhammet Furkan Kamalak, eski Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın oğlu. Muhammet Furkan Kamalak, 2019'da İYİP’e geçmiş ve "Olmaktan mutlu olduğum yerdeyim" demişti.

Kamalak İYİP'in aynı zamanda Merkez Disiplin Kurulu Üyesi.