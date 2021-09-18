Fettah Tamince hakkında 'kasten öldürme'den suç duyurusu

Avukat Abdullah Bışaroğlu, Fettah Tamince hakkında kasten öldürme iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ağabeyi Salih Bışaroğlu'nun Fettah Tamince, Abdullah Bawer Aytekin gibi isimlerin sahibi olduğu Ukrayna'nın Donetsk kentinde bulunan Sembol İnşaat'ta herhangi bir sağlık güvencesi olmadan çalıştırıldığını, asansör boşluğuna düşerek beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiğini belirten Avukat Bışaroğlu, "Türkiye ile Ukrayna arasında bir mütekabiliyet anlaşması yok. Ağabeyimin Ukrayna'da da sigorta kaydı yok. Çünkü Ukrayna'da da olsa bir işçi sigortalıysa ve kaza geçiriyorsa ülkenin sosyal güvenlik kurumları gerekli yardımları yahut ödemeleri yapıyor. O süreçte Türk Büyükelçiliği'nden aldığımız bilgide iki ülke arasında mütekabiliyet anlaşması olmadığı yönündeydi" dedi.

Artı Gerçek'ten Yağmur Kaya'nın haberine göre, Bışaroğlu, işçilerin Ukrayna'ya Mas Mobilya adında bir şirket aracılığıyla görüldüğünü ancak Tamince'nin sahibi olduğu Sembol İnşaat'ta çalıştığını söyledi. Bışaroğlu, işçilerin Sembol İnşaat'ta çalıştığını ise kaza sonrası aileye ödemeyi yapan firmanın Sembol İnşaat yetkilileri olmasıyla öğrendiklerini söyledi.

Bışaroğlu, işçilerin Türkiye'den yasal yollarlarla götürüldüğü ancak işçilerin çalıştığı ülkede işçi kaydının bulunmadığını söyledi. Bışaroğlu, "Hiçbir şekilde işçi kaydı yok. Tamamen bireysel gidiyorlar. Çünkü işçilerin biletini şirket alıyor, pasaportları şirket çıkarıyor. Yaşamını yitiren ağabeyim Ukrayna'da inşaatta çalışmaya gidiyor. Hiçbir sağlık güvencesi yok, hiçbir şekilde iş güvenliği eğitimi yok. Bunlar özellikle önem arz eden hususlar" diye konuştu.

Olayın 12 Temmuz 2006 tarihinde yaşandığını ve ağabeyinin yaşamını yitirdiği sırada 10 yaşında olduğunu beliren Bışaroğlu, ölüm haberinin aileye iki hafta sonra verildiğini söyledi.

Avukat Bışaroğlu, kaza sonrası Mas Mobilya şirketinin müdürü Murat Dursun'un ifade verdiğini söyledi. Bışaroğlu, "Abdullah Bawer Aytekin'e ulaşamadım. Hem Mas Mobilya'nın o dönem müdürü olarak bilinen Murat Dursun hem de Sembol İnşaat yönetim kurulu üyesi olan Abdullah Bawer Aytekin ve Fettah Tamince hakkında kasten öldürme suçundan suç duyurusunda bulundum" dedi.