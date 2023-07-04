'FETÖ'den aranan eski Ege Üniversitesi Rektörü gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "FETÖ" soruşturması kapsamında 2017'den bu yana aranan eski Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine gitti.
Hoşcoşkun, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Cüneyt Hoşcoşkun'un tedavisinin tamamlanmasının ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.
Yükseköğretim Kurulu, 28 Şubat 2017'de Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un, "hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından" açığa alındığını bildirmiş, Hoşcoşkun, 25 Ağustos'ta çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilmişti.
Hoşcoşkun hakkında 11 Eylül 2017'de yakalama kararı çıkarılmıştı. (AA)