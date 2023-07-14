'FETÖ' operasyonu: Aralarında Gülen'in yeğeninin de olduğu 4 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "FETÖ/PDY soruşturması" kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli operasyon yapıldı.

Açıklamada, Sancaktepe’de bir adrese baskın yapıldığı, Fetullah Gülen’in yeğeni, firari Selman Gülen’in yanı sıra bu kişinin eşi Nur Gülen, onun babası Bekir Öztürk ve annesi Mine Öztürk’ün gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca yakalanan 4 kişinin "Bank Asya’ya para yatırdıkları, örgütün dernek ve vakıflarında yönetici pozisyonunda görev aldıkları, örgütün tepe yönetiminde bulunan kişilerle irtibatlı oldukları, haklarında örgüt mensubu olduklarına yönelik beyanlar bulunduğunun tespit edildiği" aktarıldı. Selman Gülen’in halen "örgütün finans yapılanmasında faaliyet gösterdiğine dair tespitler bulunduğu" ifade edildi.

Öte yandan baskın yapılan adreste çok sayıda dijital materyal ile 14 bin dolar, 560 Estonya kronu ve 2 pasaport ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (AA)