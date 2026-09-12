'FETÖ Borsası' davası: Arjantin'den iade edilen Serkan Kurtuluş suç örgütü iddialarını reddetti

Hakkında 33 ayrı suçtan kırmızı bülten kararı bulunan ve Arjantin’den Türkiye’ye iade edilen Serkan Kurtuluş, suç örgütü kurduğu ve haraç istediği yönündeki iddiaları reddetti.

Kurtuluş, dosyada aleyhine delil bulunmadığını öne sürdü.

53’üncü duruşmada SEGBİS’le savunma yaptı

DHA'nın haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017 yılında hazırlanan ve İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianame kapsamında açılan davanın 53’üncü duruşması yapıldı. Tutuklu sanık Kurtuluş duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu.

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‘Suç örgütü kurmadım’

Savunmasında, hakkında çıkarılan kırmızı bültenin ardından 11 Haziran 2020’de Arjantin’de tutuklandığını belirten Kurtuluş, iadesinin 26 suç kapsamında istendiğini hatırlatarak bu süreçte başka dosyaların da birleştirildiğini ve yalnızca iadesine konu edilen suçlara karşı savunma yapacağını ifade etti. Mahkeme başkanının "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamasına ilişkin sorusuna Kurtuluş, “Suç örgütü kurmadım” yanıtını verdi.

‘Hiçbir detay, kanıt ve delil yok’

Mahkeme heyetinin sosyal medya paylaşımlarını sorması üzerine Kurtuluş, “Sosyal medya hesabım yok. Ama adıma iyi veya kötü niyetli sayfalar açıldı. O dönemde kullandığım bir sosyal medya hesabım yoktu” dedi. Bir aileden haraç istediğine yönelik suçlamaları da kabul etmeyen sanık, iddialara ilişkin delil olmadığını savunarak şunları kaydetti:

İddianamede haraç istediğim söyleniyor. Fakat dosyanın hiçbir aşamasında bununla ilgili hiçbir detay, kanıt ve delil yok. Bu insanların çoğunun evi ve arabası bile yoktu. Bu insanlardan haraç almak için neden bu kadar eylem yaptırayım? Ailenin başka husumetleri var ama emniyet bununla ilgili çalışma yapmadı.

Kurtuluş’a yönelik suçlamalar ne?

"Suç örgütü lideri olmak" suçlamasıyla dokuz yıldır kırmızı bültenle aranırken Arjantin'de yakalanıp Türkiye'ye getirilen Serkan Kurtuluş’a, "tasarlayarak öldürme", "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tehdit", "nitelikli yağma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ile birlikte toplamda 33 suçlama yöneltiliyor.

Serkan Kurtuluş'un adı Can Dündar'a yönelik silahlı saldırı ile de gündeme gelmişti.

Kurtuluş'a yöneltilen suçlamaların merkezinde ise İzmir'de Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğundan şüphe edilen kişilerden tehditle para toplayan bir yapının başında olması yer alıyor. Bu yapı hazırlanan iddianamede "FETÖ Borsası" olarak adlandırılıyor. Mafya-siyaset-emniyet üçgeninde yaşandığı iddia edilen bu olay, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından İzmir'de patlak vermişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 4 Ocak 2019 tarihli iddianamesine göre söz konusu yapının bir ayağında Serkan Kurtuluş, diğer ayağında dönemin İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Kudret D. ve bir tarafında ise AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş yer alıyordu.

Eski Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar'ın da "FETÖ Borsası" olarak bilinen yapının başında olduğu iddia edilmişti.

Kurtuluş, "İzmir’den çözülemeyen sorunları Nükhet Hotar Ankara’ya bildiriyordu. Kendisinin Binali Yıldırım ile ilişkileri çok iyiydi. Sorun olduğu zaman Ankara’yı arayıp çözüyordu" demişti.

Kurtuluş, 2020 yılında Arjantin’de yakalanmasının ardından iade işlemleri tamamlanarak geçen ay İstanbul’a getirilmişti.

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