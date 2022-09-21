Fetihtepe'de zorbalık sürüyor: Bir mahallelinin evi içindeki eşyalarla yıkıldı

İstanbul Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi'nde yapılmak istenen kentsel dönüşüm zorbalığı devam ediyor.

Mahalledeki yaşam birkaç hafta içinde neredeyse enkaza dönüşürken henüz bölgede yaşayan insanlar olmasına rağmen hiçbir güvenlik önlemi alınmadan binaların yıkımına başlanmıştı.

Bugün de evinden kısa süreli ayrılan bir mahallenin evi AKP’li Beyoğlu Belediyesi tarafından rant hırsıyla içindeki eşyalarla beraber yıkıldı.

Evi eşyalarla birlikte enkaza döndü

Evi yıkılan mahallelinin soL'a anlattığına göre eşyalarını almak için kısa vakit isteyen ve evinden ayrılan yurttaşın bu esnada evinin yıkımına başlandı. Eşyalarla birlikte evi enkaza dönüşen yurttaş duruma tepki gösterdi.

Elektrik ve su kesintileriyle mahallede hâlâ yaşayanlara baskı da sürüyor.