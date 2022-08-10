Fetihtepe'den sonra Tokatköy: Elektrikleri kestiler

İstanbul'da AKP'li Beykoz Belediyesi, "Tokatköy Kentsel Dönüşüm" projesi kapsamında mahalle halkını zorla tahliye etmeye çalışıyordu. Belediye, evlerini boşaltmayanların elektrik, doğalgaz ve suyunu 20 Haziran’dan sonra keseceğini duyurmuş ancak mahalle halkının mücadelesi sonucu bunu ileri bir tarihe ertelemek zorunda kalmıştı.

Belediyenin projeye ilişkin tek taraflı hamlelerine karşı hukuki mücadelesini sürdüren Tokatköylüler, kazanım elde etmişti. İstanbul 13. İdare Mahkemesi tarafından görülen davada, imar planın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişti.

Ancak bazı evlerle ilgili yürütmeyi durdurma kararları kaldırıldı. Karar sonrası bölgeye gelen yetkililer elektrikleri kesti.

Öte yandan mahalleye gözaltı araçları ve nakliye kamyonlarının geldiği öğrenildi.