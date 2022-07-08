Tokatköy halkı kazandı!

AKP'li Beykoz Belediyesi, "Tokatköy Kentsel Dönüşüm" projesi kapsamında mahalle halkını zorla tahliye etmeye çalışıyordu. Belediye, evlerini boşaltmayanların elektrik, doğalgaz ve suyunu 20 Haziran’dan sonra keseceğini duyurmuş, ancak mahalle halkının mücadelesi sonucu bunu ileri bir tarihe ertelemek zorunda kalmıştı.

Belediyenin projeye ilişkin tek taraflı hamlelerine karşı hukuki mücadelesini sürdüren Tokatköylüler, kazanım elde etti.

İstanbul 13. İdare Mahkemesi tarafından görülen davada, imar planın yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

Kararda, "İmar Planı'nın şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine ve kamu yararına uygun olmadığı anlaşıldığından, dava konusu planlarda hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Mahkemede, yürütmenin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verdi.

İmar planının kamu yararına uygun olmadığına dair verilen kararla birlikte, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yapılması öngörülen projenin de iptali gündeme geldi.